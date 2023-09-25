LGBT filminin çekilmesine izin verdiği için hedef alınan Marmaray'dan açıklama: 'İnceleme başlatıldı'

TCDD'ye ait Marmaray, Kaos GL'nin sosyal medyadan kamu spotu olarak yayınladığı videonun Marmaray'da çekilmesi ve bu nedenle hedef alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

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LGBT filminin çekilmesine izin verdiği için hedef alınan Marmaray'dan açıklama: 'İnceleme başlatıldı'

Kaos GL tarafından sosyal medya hesabından “KAMU SPOTU” başlığıyla yayınlanan video ile “Ayrımcılığa, baskıya, şiddete, nefrete karşı el ele!” denildi.

Paylaşımda “29. yaşımızda elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki o el havada kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. El ele büyüdük, el ele yürüdük, el ele verirsek hayat bayram olur…” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca videonun Marmaray'da çekilmesi nedeniyle gerici isimler, TCDD'ye ait Marmaray'ı hedef aldı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA: YANILTICI BEYANDA BULUNULDU

Konuya ilişkin Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Başvuruyu yapan reklam ajansı ticari bir reklam çekimi yapılacağı algısıyla yanıltıcı beyanda bulunmuştur" denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bazı sosyal medya platformlarında bir gruba ait X hesabından kısa film yayınlanmaktadır. Söz konusu kısa film 30 Kasım 2019 tarihinde mekan kullanma ücreti karşılığında park yerinde bekleyen boş bir tren setinde çekilmiştir. Sözkonusu filmin çekimleri için kurumumuza yapılan 29 Kasım 2019 tarihli başvuruda, bir sosyal medya platformu için reklam çekileceği belirtilmiş, çekilen film 4 yıl sonra farklı bir amaçla gösterime sunulmuştur. Başvuruyu yapan reklam ajansı ticari bir reklam çekimi yapılacağı algısıyla yanıltıcı beyanda bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak 2019 yılında yaptığı başvuruda doğru olmayan beyanlarda bulunan yapımcı ve yapım şirketi nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı ifade ederken kurumsal olarak da izin süreçleriyle ilgili inceleme süreci başlattığımızı kamuoyuna duyururuz. Günde yüzbinlerce vatandaşımıza hizmet verirken böyle bir tartışmanın içerisinde olmaktan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir saygılarımızı sunarız."

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