46 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama

Aydın merkezli 4 ilde KAFES-45 operasyonları kapsamında, 35 şüpheliden 25’inin tutuklandığı bildirildi.

46 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama

Aydın merkezli 4 ilde KAFES-45 operasyonları kapsamında 46 milyonluk dolandırıcılık olayına karışan ve içerisinde örgüt elebaşlarının da yer aldığı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 25’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç satış işlemlerinde vatandaşları dolandırarak zarara uğratan örgüte yönelik çalışma başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli eylemler yapıp, vatandaşları zarara uğratarak ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın da içerisinde bulunduğu 35 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

“25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI”

MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 milyon TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde Nazilli Adliyesine sevk edilerek hakim karşısına çıkartıldı. Adliyeye sevk edilen 35 şüpheli şahıstan, aralarında örgüt liderlerinin de olduğu 25 şüpheli tutuklanırken, 10’u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın Bursa Gözaltı Operasyon dolandırıcılık
Toplanan yardımlar depremzedelerde değil, depolarda çürüyor! Toplanan yardımlar depremzedelerde değil, depolarda çürüyor!
Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozetteki tüm lekeleri temizliyor Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozetteki tüm lekeleri temizliyor
Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor
Çayeli'nde 7 yıldır sözü verilen konut ortada yok! 7 yıldır sözü verilen konut ortada yok!
İlaç krizi büyüyor: Yeni kararla artık çok daha zor İlaç krizi büyüyor: Yeni kararla artık çok daha zor
Kızının boşanma davasında kalp krizi geçiren baba kurtarılamadı Kızının boşanma davasında kalp krizi geçiren baba kurtarılamadı
ÇOK OKUNANLAR
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? ‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var?
Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi! Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın
Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi: 3 hafta sürüyorsa dikkat Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi
6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? 6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?