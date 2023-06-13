Aydın hava durumu: Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Aydın'da bugün görülmesi beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

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Aydın hava durumu: Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji, Aydın'da sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün Aydın İl merkezi ve doğu ilçelerinde (Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Karpuzlu, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar) yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Oluşması muhtemel riskler nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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