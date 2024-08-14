Ayakkabı Mağazasında Yangın
Manavgat'ta bir ayakkabı mağazasında yangın çıktı. Güçlükle söndürülen yangın maddi hasara sebep oldu.
Manavgat ilçesinde ayakkabı mağazasının asma katında depo olarak kullanılan bölümde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.
Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1020 Sokak üzerinde Pazartesi Pazarında bulunan ayakkabı mağazasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, iş yerinde büyük çapta zarar oluştuğu belirtildi.
Kaynak: İHA