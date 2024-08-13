Avrupa Hayalleri Suya Düştü... Edirne'de 26 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'e yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçmaya çalışan kaçak göçmenlere yönelik denetim düzenlendi. Şehrin farklı noktalarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.

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Avrupa Hayalleri Suya Düştü... Edirne'de 26 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Denetimlerde Havsa ilçesine bağlı Hasköy gişeler mevkiinde 7 Suriye uyruklu göçmen ile 1 şüpheli organizatör, Meriç ilçesine bağlı Nasuhbey köyünde 12 muhtelif uyruklu düzensiz göçmen, merkeze bağlı Eskikadın köyünde ise yurt dışına kaçmaya çalışan 7 muhtelif uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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