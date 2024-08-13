Avrupa Hayalleri Suya Düştü... Edirne'de 26 Kaçak Göçmen Yakalandı
Edirne'e yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçmaya çalışan kaçak göçmenlere yönelik denetim düzenlendi. Şehrin farklı noktalarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Denetimlerde Havsa ilçesine bağlı Hasköy gişeler mevkiinde 7 Suriye uyruklu göçmen ile 1 şüpheli organizatör, Meriç ilçesine bağlı Nasuhbey köyünde 12 muhtelif uyruklu düzensiz göçmen, merkeze bağlı Eskikadın köyünde ise yurt dışına kaçmaya çalışan 7 muhtelif uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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