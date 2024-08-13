Bebek Arabasının İçi Uyuşturucu Deposu Çıktı

Erzurum'da bebek arabası içine zulalanmış 3 kilo 530 gram metamfetamin ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramada bebek arabası içinde zulalanmış 3 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan S.Ş. (28) ve O.B. (33) çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.