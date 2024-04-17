AVM’de hamburger kavgası: Garsonu dövdüler

İstanbul Esenyurt’ta bir alışveriş merkezinde hamburger siparişi veren genç kadın, köftenin pişmediğini söyleyerek ürünü değiştirmek istedi. Restoran personeli ürünü değiştirmeyi reddedince sözlü tartışma çıktı.

AVM’de hamburger kavgası: Garsonu dövdüler

Esenyurt’taki bir alışveriş merkezinde yemeği beğenmeyen müşterinin yanındakiler, restoran çalışanına saldırdı.

Olay, geçen pazar günü Esenyurt’taki bir AVM’de yaşandı.

İddiaya göre bir restorandan hamburger sipariş eden genç kadın, köftenin pişmediği iddia ederek hamburgeri iade etmek istedi.

Bu durumu kendi müdürüne soran personel ise, hamburgeri değiştiremeyeceklerini söyledi.

Duruma sinirlenen genç kız ile çalışan arasında tartışma yaşandı.

Sözlü tartışma esnasında iddiaya göre çalışan personel genç kadına argo cevap verince ortalık karıştı.

Genç kadının alışveriş merkezinde bulunan arkadaşları, personeli tekme tokat dövmeye başladı.

Olayın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İki taraf birbirinden şikayetçi olarak polis merkezine götürüldü.

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