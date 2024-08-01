Avcılar'da Depo Yangını

Avcılar'da bir hurda deposunda sigara izmaritinden yangın çıktı. O anlar kameraya yansırken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Avcılar'da Depo Yangını

İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta bulunan hurda deposunda yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Geri dönüşüm malzemelerinin alev almasıyla yangın tüm depoyu sardı.

Yangına depo çalışanları müdahale ederken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Depo sahibi Hüseyin Demirbağ, otoyol kenarında atılan bir izmarit nedeniyle yangının çıktığını iddia ederek, "Sigara izmariti atıldı. Çuvallar tutuşunca biz de yetişemedik. Burayı depo olarak kullanıyorduk. İtfaiye de geç geldi. Sıçramasın diye ancak bu kadar müdahale edebildik. Yaralımız yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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