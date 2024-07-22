Avcılar'da 14 Yaşındaki Çocuğa Taciz! Linçten Polis Kurtardı

Avcılar Sahili civarında bulunan erkekler tuvaletinde 14 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişiyi öfkeli kalabalık linç etmek istedi. Darbedilen taciz şüphelisi, polis tarafından kalabalığın elinden kurtarılarak emniyete götürüldü.

Son Güncelleme:
Avcılar'da 14 Yaşındaki Çocuğa Taciz! Linçten Polis Kurtardı

Avcılar Denizköşkler sahilindeki tuvalette meydana geldi. T.C. isimli şüpheli iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Olayın kısa sürede duyulmasıyla olay yerine toplanan kalabalık, T.C.'yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, şüpheliyi kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü.

Avcılar'da 14 Yaşındaki Çocuğa Taciz! Linçten Polis Kurtardı - Resim : 1

Çocuk Şube Ekibi tarafından koruma altına alınan çocuk, şüpheli ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Avcılar'da 14 Yaşındaki Çocuğa Taciz! Linçten Polis Kurtardı - Resim : 2

Kaynak: DHA

Etiketler
Taciz
Son Güncelleme:
Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak
Haliç Metro Köprüsü'nde Facia! Selfie Çekerken Denize Düştü, Üstünden Tekne Geçti Haliç Metro Köprüsü'nde Facia! Selfie Çekerken Denize Düştü, Üstünden Tekne Geçti
SGK Yeni Liste Paylaştı! Bu Hastalıkları Geçirenler Hemen Emekli Yapılacak SGK Yeni Liste Paylaştı! Bu Hastalıkları Geçirenler Hemen Emekli Yapılacak
Boşandığı Erkek Darp Etti, Çocukları Siper Oldu Boşandığı Erkek Darp Etti, Çocukları Siper Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Çifte Ödeme Alacaklar! Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak?
İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim: Listede Olmayan Yok! Siyasetçiler, Gazeteciler, Hukukçular... İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?
Kamala Harris'ten İlk Açıklama: 'Trump’ı Yenmek Üzere Elimden Gelen Her Şeyi Yapacağım' Kamala Harris'ten İlk Açıklama