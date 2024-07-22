Avcılar'da 14 Yaşındaki Çocuğa Taciz! Linçten Polis Kurtardı

Avcılar Denizköşkler sahilindeki tuvalette meydana geldi. T.C. isimli şüpheli iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Olayın kısa sürede duyulmasıyla olay yerine toplanan kalabalık, T.C.'yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, şüpheliyi kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü.

Çocuk Şube Ekibi tarafından koruma altına alınan çocuk, şüpheli ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA