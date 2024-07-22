Avcılar'da 14 Yaşındaki Çocuğa Taciz! Linçten Polis Kurtardı
Avcılar Sahili civarında bulunan erkekler tuvaletinde 14 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişiyi öfkeli kalabalık linç etmek istedi. Darbedilen taciz şüphelisi, polis tarafından kalabalığın elinden kurtarılarak emniyete götürüldü.
Avcılar Denizköşkler sahilindeki tuvalette meydana geldi. T.C. isimli şüpheli iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı.
LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Olayın kısa sürede duyulmasıyla olay yerine toplanan kalabalık, T.C.'yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, şüpheliyi kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü.
Çocuk Şube Ekibi tarafından koruma altına alınan çocuk, şüpheli ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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