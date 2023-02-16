Ateş başında sağlık personeliyle konuşan Fahrettin Koca'nın yanında kor patladı

Ateş başında sağlık personelleriyle konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanında kor patladı.

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Ateş başında sağlık personeliyle konuşan Fahrettin Koca'nın yanında kor patladı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı, 14 Şubat itibariyle 35 bin 418'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde sağlık personelleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Ateş başında sağlık personelleriyle konuşan Sağlık Bakanı Koca’nın yanında kor patladı.

Bakan'ın sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. 

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