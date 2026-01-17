'Atatürksüz Karne' Tartışması: Bakan Tekin'den CHP'ye Sert Sözler: 'İstanbul'daki Asrın Hırsızlığını Saklamak İstiyorlar'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'karnelerden Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı' iddialarına ilişkin bir açıklama daha geldi. Muhalefetin, 'İstanbul'daki asrın hırsızlığını saklamak için 'Yusuf Tekin karnelerden Atatürk'ü kaldırdı' yalanına sarıldığını' öne süren Bakan Tekin, "Yani gerçekten ayıp. Ama onlara sesleniyorum. Bu hırsızlık bu tür yalanların arkasında saklanacak kadar küçük bir hırsızlık değil" ifadelerini kaydetti.

Son Güncelleme:
'Atatürksüz Karne' Tartışması: Bakan Tekin'den CHP'ye Sert Sözler: 'İstanbul'daki Asrın Hırsızlığını Saklamak İstiyorlar'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, dün birinci dönem karnelerini aldı. 'Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı' iddiası ise kamuoyunda gündem oldu.

AK Parti Teşkilat Başkanlığınca Erzurum'da düzenlenen Kuzey Doğu Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den iddialara yönelik bir açıklama daha geldi.

'İSTANBUL'DA ASRIN HIRSIZLIĞI VAR'

Ana muhalefet partisi olan CHP'ye sert sözlerle yüklenen Bakan Tekin, Türkiye'de muhalefetin ezberleri olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Ezberleri bozulunca, bir şeyleri saklamak istedikleri zaman hemen klasik şeylere müracaat ediyor. Çünkü bir şey üretemiyorlar. Ürettikleri hiçbir şey yok. Benim çok sevdiğim bir karikatür var. Yiğit Özgür diye bir karikatürist. Sahne berberde. Adamın birisi berbere gidiyor. Berber arkaya Atatürk posteri tutuyor. Müşteri, aynaya bakıyor, Atatürk'ü görüyor. Berber diyor ki "Evet büyük önderimiz, yüce kurtarıcımız, her şeyimizi ona borçluyuz.' Müşteri bakıyor, 'Enseyi yamuk kestin demi' diyor. Şimdi bunu niye anlattım.

'ATATÜRK'ÜN ARKASINA SIĞINMAYIN'

Asrın hırsızlığı var İstanbul'da. Asrın hırsızlığını saklamak için 'Yusuf Tekin karnelerden Atatürk'ü kaldırdı' yalanına sarılıyorlar. Yani gerçekten ayıp. Ama onlara sesleniyorum. Bu hırsızlık bu tür yalanların arkasında saklanacak kadar küçük bir hırsızlık değil. İstanbul'un parası, İstanbullunun parası, evinden akacak suyun, sokakta çektiği trafik çilesini çözecek problemlerin kaynaklarını kumara, uyuşturucuya, fuhuşa harcayan kişilerin, yaptıkları hırsızlıkları, Atatürk'ün arkasına sığınarak lütfen saklamaya çalışmayın. Komik oluyorsunuz. Türkiye'de birçok şey değişti. Muhalefet de aslında değişme eğiliminde ama maalesef zaman zaman böyle ne yapacaklarını bilmeden, eski ezberlerine yeniden müracaat ediyorlar."

Atatürk'ün Fotoğrafı Karnelerden Kaldırıldı mı? Bakan Tekin'den İddialara CevapAtatürk'ün Fotoğrafı Karnelerden Kaldırıldı mı? Bakan Tekin'den İddialara CevapGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Yusuf Tekin MEB Mustafa Kemal Atatürk
Son Güncelleme:
CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı... Kaçış Yok! 17 Suçlu Türkiye'ye Getirildi Kaçış Yok! 17 Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama! Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama!
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Görevinden Alınmıştı: Tan Sağtürk Bakan Danışmanı oldu Tan Sağtürk'ün Yeni Görevi Belli Oldu
Konya'dan Vahşet! Kız Kardeşini Öldürüp, Annesini Yaralayan Genç İntihar Etti Kız Kardeşini Öldürüp, Annesini Yaralayan Genç İntihar Etti
İstanbul’da Kar Yağışı Başladı: Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Termometre Düşüyor İstanbul’da Kar Yağışı Başladı: Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Termometre Düşüyor
CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer