'Atatürksüz Karne' Tartışması: Bakan Tekin'den CHP'ye Sert Sözler: 'İstanbul'daki Asrın Hırsızlığını Saklamak İstiyorlar'

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, dün birinci dönem karnelerini aldı. 'Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı' iddiası ise kamuoyunda gündem oldu.

AK Parti Teşkilat Başkanlığınca Erzurum'da düzenlenen Kuzey Doğu Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den iddialara yönelik bir açıklama daha geldi.

'İSTANBUL'DA ASRIN HIRSIZLIĞI VAR'

Ana muhalefet partisi olan CHP'ye sert sözlerle yüklenen Bakan Tekin, Türkiye'de muhalefetin ezberleri olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Ezberleri bozulunca, bir şeyleri saklamak istedikleri zaman hemen klasik şeylere müracaat ediyor. Çünkü bir şey üretemiyorlar. Ürettikleri hiçbir şey yok. Benim çok sevdiğim bir karikatür var. Yiğit Özgür diye bir karikatürist. Sahne berberde. Adamın birisi berbere gidiyor. Berber arkaya Atatürk posteri tutuyor. Müşteri, aynaya bakıyor, Atatürk'ü görüyor. Berber diyor ki "Evet büyük önderimiz, yüce kurtarıcımız, her şeyimizi ona borçluyuz.' Müşteri bakıyor, 'Enseyi yamuk kestin demi' diyor. Şimdi bunu niye anlattım.

'ATATÜRK'ÜN ARKASINA SIĞINMAYIN'

Asrın hırsızlığı var İstanbul'da. Asrın hırsızlığını saklamak için 'Yusuf Tekin karnelerden Atatürk'ü kaldırdı' yalanına sarılıyorlar. Yani gerçekten ayıp. Ama onlara sesleniyorum. Bu hırsızlık bu tür yalanların arkasında saklanacak kadar küçük bir hırsızlık değil. İstanbul'un parası, İstanbullunun parası, evinden akacak suyun, sokakta çektiği trafik çilesini çözecek problemlerin kaynaklarını kumara, uyuşturucuya, fuhuşa harcayan kişilerin, yaptıkları hırsızlıkları, Atatürk'ün arkasına sığınarak lütfen saklamaya çalışmayın. Komik oluyorsunuz. Türkiye'de birçok şey değişti. Muhalefet de aslında değişme eğiliminde ama maalesef zaman zaman böyle ne yapacaklarını bilmeden, eski ezberlerine yeniden müracaat ediyorlar."

