Atatürk'e hakarete tepki gösteren imamın evi yandı

Atatürk'e ve cumhuriyeti kuranlara hakaret eden Şevki Yılmaz'a tepki gösteren Beşiktaş'taki Nusretiye Camisi imamı Ferdi Gümüşçü’nün kaldığı lojmanda yangın çıktı.

Atatürk'e hakarete tepki gösteren imamın evi yandı

Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın Padişah 2. Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde Atatürk’e ve cumhuriyeti kuranlara hakaret etmesine tepki gösteren Nusretiye Camii imamı Ferdi Gümüşçü’nün de kaldığı lojmanda yangın çıktı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Kılıçali Paşa Mahallesi’nde cami müezzininin de kaldığı binadaki yangının, müezzinin beş yaşındaki oğlunun battaniyeyi tutuşturmasından çıktığı öne sürüldü.

Yangın sonrası bina kullanılmaz hale geldi.

ATATÜRK'E HAKARETE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ferdi Gümüşçüoğlu, Şevki Yılmaz’ın Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına ettiği hakarete karşı çıkarak, “Cumhuriyetin kurucusu, mensubu olduğum Diyanet İşleri Başkanlığını kuran, Kur’an’ı Kerim’in anlaşılması için meal çalışmasını başlatan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e edilen hakaret, iftira ve bedduaları bir din görevlisi olarak şiddetle reddediyorum” demişti.

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