Erzurum Cezaevi'nde 200'e yakın yeni mezun genç kadın avukatla görüştüğü ortaya çıkan silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakledildi.

Tutuklu bulunduğu Erzurum Dumlu Cezaevi'nde 32 günde toplam 339 kez avukat görüşü yapan silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın avukat görüşlerinin kaydedilmesine karar verilmişti.

Görüşlerin kaydedilmesine karar veren İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ayrıca avukat görüşü sırasında bir ceza infaz kurumu personelinin hazır bulundurulmasına, görüş sırasında verilen belgelere el konulabilmesine, görüş günü ve saatlerinin sınırlandırılabilmesine de hükmetmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem