Askeri personel taşıyan otobüs, tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 37 yaralı

Gaziantep'ten Edirne istikametine doğru ilerleyen Uğur Kaplan idaresindeki, askeri personel ve mülteci taşıyan otobüsün Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda, Ramazan Sayıl yönetimindeki tıra arkadan çarpmasının ardından otobüs alevler içinde kaldı.

Alevler kısa sürede otobüsün her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi de sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde soğutma çalışması da yürüttü.