Askeri personel, polis aracına çarptı: 1 polis şehit, 4 asker yaralı!

Isparta'da askeri personelin kullandığı otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 polis şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

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Askeri personel, polis aracına çarptı: 1 polis şehit, 4 asker yaralı!

Isparta'da 07.30 sıralarında askeri personel İ.A'nın kullandığı 17 UY 843 plakalı otomobil; Isparta-Eğirdir kara yolunda radar denetlemesi için emniyet şeridinde duran Isparta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ve ekip aracına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Turan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinde açıklama yapan Isparta Valisi Aydın Baruş, şehit polisin radar uygulaması yapmak için göreve çıktığını söyledi. Şehit polisin radar levhasını koymak için ekip aracından indiği sırada başka bir otomobilin çarptığını ifade eden Baruş, "Polis memurumuz olaydan sonra hastaneye kaldırıldı ancak şehit oldu. Görevi başında şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Kazanın olduğu bölgede görüş açısından bir sıkıntı olmadığını dile getiren Baruş, şunları kaydetti:

"Sebebini savcılığımız soruşturacak. Kazaya karışan araçtakiler askeri personel, muhtemelen Eğirdir'e görev yerine gidiyorlardı. Onlarda önemli bir yaralanma yok, tedavilerinin ardından taburcu oldular. Olayda kimin kusurlu olduğu, kazaya neyin sebebiyet verdiği ortaya çıkacaktır. Şehidimiz Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı. Isparta'da yapacağımız törenin ardından memleketine uğurlayacağız."

Öte yandan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Şehit Trafik kazası
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