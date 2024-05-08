'Aşk acısı çekiyorum, içim yanıyor' diyerek itfaiyeyi arıyorlar...

Değişik istek ve taleplerle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul eden vatandaşların birbirinden ilginç çağrıları, merkezin gereksiz yere meşgul olmalarına neden oluyor. Adli para cezaları da yetersiz kalıyor.

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'Aşk acısı çekiyorum, içim yanıyor' diyerek itfaiyeyi arıyorlar...

Değişik istek ve taleplerle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul eden vatandaşların birbirinden ilginç çağrıları, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor. Bir vatandaş 112’yi arayıp, "İtfaiye istiyorum. İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum" ihbarında bulundu.

Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.

Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalışıyor. Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının yüzde 58,42’si vakaya dönüşmedi.

AŞK ACISISI ÇEKEN İTFAİYEYİ ARIYOR

112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, bir vatandaşın 112’yi arayıp, "İtfaiye istiyorum. İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum" ihbarında bulunduğunu söyledi.

BİN 980 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, acil durumlar dışında çağrı merkezinin aranmaması çağrısında bulunarak, asılsız ihbarda bulunan kişilere bin 980 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Kaynak: İHA

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