Aşırı Sıcaklar Depremi Tetikler mi? Deprem Uzmanı Yanıtladı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi ve İstanbul'da da hissedilmesi panik yaşanmasına neden oldu.

Türkiye'de etkisini gösteren aşırı sıcakların, depremleri tetikleyebileceği iddiaları da konuşulmaya başlandı.

Habertürk'ten Mesut Yar'a konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Okyan Tüysüz, "Sıcaklar ile deprem arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

'4-5 GİBİ DEPREMLER HER AN OLABİLİR'

Türkiye'de 485 tane bilinen fay olduğunu belirten Okyan, "En azından 500'ün üzerinde fay var. Bunlardan bir tanesi deprem üretse ülkede deprem etkinliği sürmüş oluyor. Herhangi olağan dışı durum yok. Özellikle 4-5 gibi depremler her an meydana gelebilir. Buna başka anlamlar yüklemek manasızdır" diye konuştu.

'HİÇBİR İLGİSİ YOK'

Depremle sıcak ilişkisinden bahsedemeyeceklerini belirten Tüysüz devamında şöyle konuştu:

6 Şubat depremi Şubat'ta kar yağarken oldu. Kar yağdığı zaman deprem oluyor diyemeyeceğimiz gibi. Sıcaklıklar, soğukluklar ve diğer meteorolojik olaylarla depremin ilgisi yok. Meteorolojik olaylarla depremin, özellikle sıcaklıkların hiçbir ilgisi yok.

'DEPREMLER DEVAM EDECEK'

2023 Şubat depreminden sonra özellikle Doğu Anadolu'da uzun süren deprem etkinliği var. Hala bu bölgede muhtelif depremler, artçı depremler oluyor. Dolayısıyla bu depremler devam edecek. Ege bölgesi ve bugün deprem de dahil olmak üzere dünyanın en sık bölgelerinden birisi. En büyük deprem değil ama sık deprem üreten bölgelerden.

MARMARA VE BİNGÖL'E DİKKAT!

Büyük deprem beklentisi olan yerler Marmara, Bingöl Yedisu gibi bölgeler. Buralar artık zamanını doldurmuş herhangi bir zamanda olabilecek depremler. Maalesef ne toplum ne kişi ne idare olarak depreme hazır olduğumuz söylenemez.