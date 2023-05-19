Artvin'de arıza için çıktığı elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi!
Artvin’in Yusufeli ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi, düşerek yaşamını yitirdi.
Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yaşanan elektrik arızası üzerine köye giden Erol Çelik (49) adlı işçi, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Ekipler Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Kaynak: Gerçek Gündem