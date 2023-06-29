Araştırma: Afganistan’dan sonra "en az olumlu deneyim yaşanan" ülke Türkiye

Amerikan araştırma şirketi Gallup, dünyada olumlu deneyim yaşayan ülkeleri sıraladı. Dünya çapında Endonezya, Meksika, Paraguay, Filipinler ve Vietnam'da olumlu deneyimlerde ilk sıralarda yer alırkne 2017'den bu yana neredeyse her yıl olduğu gibi dünyanın en düşük puanına Afganistan sahip.

Geçmiş yıllarda, Latin Amerika ülkeleri, yetişkinlerin her gün pek çok olumlu duygu bildirdiği ülkeler listesinde ilk sıralarda yer almıştı. 2022 Pozitif Deneyim Endeksinde ve Latin Amerika ve Güneydoğu Asya ülkeleri dışında hiçbir ülke zirveye çıkamadı.

AFGANİSTAN SON SIRADA

Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan Gallup anketleri sonuçlarına göre, neredeyse tüm Afganlar (%98) hayatlarını çok yoksul o acı çekerek geçiriyor.

Afganistan, Gallup'un araştırmalarına göre 2017'den bu yana her yıl dünyanın en az pozitif ülkesi olarak gösteriliyor. 2021'de 32'lik rekor bir küresel düşük seviyeye düştükten sonra, durum bir yıl sonra da pek farklı değildi. Ülkenin 2022'deki puanı 34 oldu.

2020 ve 2021'de sıralamanın sonlarına yakın iki ülke olan Lübnan ve Türkiye, 2022'de Afganistan'daki

puanlar kadar düşük değildi. Lübnan'ın Olumlu Deneyim Endeksi 37'den 46'ya yükselirken, Türkiye'nin

puanı istatistiksel olarak değişmeden 45'te kaldı.

Araştırmada şu sorular soruldu:

*Dün yeterince saygı görmüş hissettin mi?

*Dün kendini coşku dolu hissetin mi?

*Dün anlamlı ve ilgi çekici bir şey öğrendin mi?

*Dün yeterince güldün mü?