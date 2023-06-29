Datça'da orman yangını

Muğla’nın Datça ilçesi Kargı mevkisinde polis lojmanlarına yakın alanda orman yangını çıktı.

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Datça'da orman yangını
Fotoğraf: Sözcü

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Kargı mevkisinde, polis lojmanlarına yakın alanda bugün saat 18.30'da orman yangını çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor. Söndürme çalışmalarına 6 helikopter ve 6 uçak ile havadan ve ayrıca yer ekipleri ile karadan müdahale ediliyor.

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