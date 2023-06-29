Muğla Valiliği'nden yangın uyarısı

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar devam eden sıcak ve kuru havanın yanı sıra rüzgarın etkisini artıracağının öngörüldüğü belirtildi.

ORMANA GİRİŞ YASAĞI HATIRLATILDI

Bu nedenle daha önce Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerekmektedir. Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir."