Muğla Valiliği'nden yangın uyarısı

Muğla Valiliği, 2 Temmuz akşamına kadar devam edecek sıcak ve kuru hava nedeniyle orman yangını riskine karşı uyarıda bulundu.

Son Güncelleme:
Muğla Valiliği'nden yangın uyarısı

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar devam eden sıcak ve kuru havanın yanı sıra rüzgarın etkisini artıracağının öngörüldüğü belirtildi.

ORMANA GİRİŞ YASAĞI HATIRLATILDI

Bu nedenle daha önce Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerekmektedir. Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir."

Son Güncelleme:
Bayram için kavurma yapacaklar dikkat! Kavurmaya lezzet katan tarif sırlar Bayram için kavurma yapacaklar dikkat! Kavurmaya lezzet katan tarif sırlar
Gaziantep'te trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti Gaziantep'te trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Datça'da orman yangını Datça'da orman yangını
Sadece 4 gün kaldı: Ağustos ayında para içinde yüzecek 3 burç belli oldu Sadece 4 gün kaldı: Ağustos ayında para içinde yüzecek 3 burç belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatları için 26 Temmuz uyarısı: 'Durum oldukça kötü' Altın fiyatları için 26 Temmuz uyarısı: 'Durum oldukça kötü'
Memur zammında kademeli sistem geliyor: İşte masadaki iki formül! Memur zammında kademeli sistem geliyor: İşte masadaki iki formül!
İslam Memiş'ten temmuz sonrası için uyarı: 'Bir yerden mutlaka patlak verebilir' İslam Memiş'ten temmuz sonrası için uyarı: 'Bir yerden mutlaka patlak verebilir'
Bu 3 burçtan birine aşık olanlar çok şanslı! Bu 3 burçtan birine aşık olanlar çok şanslı!
Temmuz ayının en şanslı burçları: Aşk, para, kariyer... Temmuz ayının en şanslı burçları: Aşk, para, kariyer...