Aralarında Özgür Saral'ın da olduğu 9 kişi tutuklandı

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 'Kafes' operasyonuyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 24 Sarallar Grubu üyesinden aralarında örgüt elebaşı Özgür Saral'ın da olduğu 9 kişi tutuklandı.

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Aralarında Özgür Saral'ın da olduğu 9 kişi tutuklandı

Büyükçekmece Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, elebaşılığını Özgür Saral'ın yaptığı "Sarallar" grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı "Kafes" operasyonu düzenlenmişti.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden örgüt lideri Özgür Saral'ın da aralarında olduğu 19'u yakalanmıştı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

"Sarallar" örgütüne yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 14 Kasım'da İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 'Kafes' operasyonunda gözaltına alınan, örgütün elebaşı Özgür Saral'ın da aralarında bulunduğu 19 şüphelinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne çıkarılan şüpheliler, savcılıktaki ifadeleri sonrası hakimliğe sevk edildi.

Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Özgür Saral ve 8 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 10 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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