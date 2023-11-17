Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir günlük çalışma ziyareti kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

Erdoğan, Berlin Brandenburg Havalimanı'nda Almanyalı yetkililer ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Bellevue Sarayı'nda bir araya geldi.

BILD: ERDOĞAN'A BELLEVUE SARAYI'NDA SOĞUK KARŞILAMA

Bunun Erdoğan'ın son 3 yıl içinde gerçekleştirdiği ilk Almanya ziyareti olduğuna dikkat çeken Bild gazetesinin aktardığına göre, Steinmeier, Erdoğan'ı yerel saatle 15.20 sıralarında Bellevue Sarayı'nın kapısında karşıladı.

Bild, "Erdoğan'a Bellevue Sarayı'nda soğuk karşılama" başlıklı haberinde, Erdoğan ve Steinmeier'in tokalaşırken kameralara poz verdiğini, yüzlerinde ciddi bir ifade olduğunu yazdı. Gazetenin haberinde, iki liderin birbirine sarılmadığına ve hoşbeş etmediğine de dikkat çekildi. Erdoğan, ardından şeref defterini imzaladı.

Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

ERDOĞAN VE SCHOLZ ORTAK BASIN TOPLANTISINDA KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

Erdoğan, ziyareti kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısına katılacak Erdoğan, baş başa görüşmeye ve heyetler arası çalışma yemeğine de katılacak.