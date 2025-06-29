Antalya'da Tarihi Kaleiçi'nde Otel Yangını
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki işletmeye sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Hızla büyüyen alevler, otelin yanında bulunan bara sıçradı. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Şahin ise, "Otelin 3 odası doluydu, müşteriler hemen tahliye edildi" dedi. Korkutan alevler kontrol altına alındı.
Antalya’da Kaleiçi semti Uzunçarşı Sokak'ta bulunan 2 katlı bir otelde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın otelin yanında ve arkasında bulunan 2 iş yerine sıçradı.
Otelde bulunan az sayıdaki müşteri yangın başlar başlamaz tahliye edildi.
VALİ ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Antalya Valisi Hulusi Şahin ise yangının çıktığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin, otelde başlayan yangının 2 binaya daha sıçradığını ve toplam 3 işletmenin zarar gördüğünü söyledi.
'OTELİN 3 ODASI DOLUYDU'
Yangının diğer binalara sıçrama riskinin ortadan kalktığını ancak henüz kontrol altına alınamadığını belirten Şahin, "Otelin 3 odası doluydu, müşteriler hemen tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor" dedi.
Şahin, yangının çıkış sebebinin henüz kesinleşmediğini söyledi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Öte yandan, yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA