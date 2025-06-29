Cesedi Çantada Bulunmuştu: Minik Bebeğin Failleri 20 Sene Sonra Yakalandı

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16 Kasım 2005 tarihinde Elazığ-Bingöl karayolu yakınında spor çanta içerisinde beze sarılmış halde bulunan bebek cesedi bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. bebeğin ölümüne yol açan şüpheliler tam 20 yıl sonra bulundu.

4 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Korkunç olaya ilişkin yıllar sonra ortaya çıkan gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu. Bakan Yerlikaya “2024 yılında JASAT'ımızca özel bir ekip oluşturarak dosyayı yeniden incelemeye aldık. 4 şüpheli tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alındı. Şüpheliler, ikamet ettikleri Bursa ilinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonda yakalanarak Bingöl’e getirildi” dedi.

ANNE TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, bebeğin annesi D.A.’nın tutuklandığını, ona yardım eden 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

20 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda detayları şöyle açıkladı:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimiz, Bingöl ilinde 16 Kasım 2005 tarihinde çanta içerisinde ölü bulunan bebeğin faillerini yakaladı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı koordinesinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ-Bingöl karayolu yakınında 16 Kasım 2005 tarihinde spor çanta içerisinde beze sarılmış halde kız bebek cesedi bulunmuştu. Ancak mevcut delillerden olayın faillerine ulaşılamamıştı.

2024 yılında JASAT'ımızca özel bir ekip oluşturarak dosyayı yeniden incelemeye aldık. 4 şüpheli tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alındı. Şüpheliler, ikamet ettikleri Bursa ilinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonda yakalanarak Bingöl’e getirildi.

Yapılan titiz çalışmalarla; D.A. isimli şahsın evlilik dışı ilişki sonucu doğurduğu bebeğini diğer şüphelilerle birlikte çanta içerisinde ölüme terk ettiği belirlendi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.A. isimli şahıs tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. JASAT bu yıl incelemeye aldığı faili meçhul cinayetlerin yüzde 100’ünü aydınlattı!

Bingöl Valimizi, operasyonu koordine eden Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Bingöl İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum.

İsim dahi konulmadan bir bebeği ölüme terk eden vicdansızlar, JASAT'tan kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz.

“20 Yıl Sonra JASAT, İsimsiz Bebeğin Faillerini Yakaladı”



Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimiz, Bingöl ilinde 16 Kasım 2005 tarihinde çanta içerisinde ölü bulunan bebeğin faillerini yakaladı. ❗



Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,… pic.twitter.com/nmxNkXBsVm — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 29, 2025

Kaynak: Haber Merkezi