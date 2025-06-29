İrfan Değirmenci Dahil 41 Kişi Adliyeye Sevk Edilecek

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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) dün Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen etkinliğinde İrfan Değirmenci de dahil bazı TİP Parti Meclisi Üyeleri, il yöneticileri ve parti üyelerinin de bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında "Basel" lakaplı sosyal medya fenomeni Bekir Aslan da bulunuyor.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor. Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın" denildi.

ERTUĞRUL ALBAYRAK SERBEST

Gözaltına alınanlar dün Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, gazeteci Ertuğrul Albayrak'ın serbest bırakılması sonrası geri kalanların bugün öğle saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi