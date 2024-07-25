Antalya'da Şüpheli Kadın Ölümü

Antalya'da kendisinden bir süredir haber alınmayan Mahmure Öcal isimli kadının cansız bedeni evinde bulundu. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başladı.

Antalya'da Şüpheli Kadın Ölümü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Mahmure Öcal'ın (50) dairesinden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Öcal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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