Mersin'de Aile Katliamı: Karısını, Kayınvalidesini ve Kayınpederini Öldürdü

Erkek şiddeti bitmiyor, kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi! Mersinde bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü. Olayın ardından yakalanan erkek gözaltına alındı.

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Mersin'de Aile Katliamı: Karısını, Kayınvalidesini ve Kayınpederini Öldürdü

Olay, saat 01.30 sıralarında Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Özel (52), boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Özel, kayınpederi İbrahim Avcı (56) ve kayınvalidesi Elif Avcı (54) ile görüştü. Görüşme sırasında çıkan tartışmada Özel, tabanca ile eşi, kayınpederi ve kayınvalidesine ateş etti.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Özel (21) ve İbrahim Avcı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Avcı da kurtarılamadı.

Musa Özel, olayda kullandığı tabanca ile polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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