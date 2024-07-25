Kayınçosunu Domuz Zannedip Vurdu: Talihsiz Adam Kurtarılamadı

Manisa'da bir çiftçi kayınçosunu domuz zannederek vurdu. Talihsiz vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayınçosunu Domuz Zannedip Vurdu: Talihsiz Adam Kurtarılamadı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde domuz nöbeti tutan bir çiftçi yanlışlıkla kayınçosunu vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Akhisar'ın Beyoba Mahallesi'nde bugün sabah saat 05.00 sıralarında B.A. (41) isimli çiftçi, domuz saldırılarına maruz kalan karpuz tarlasında silahıyla nöbet tuttuğu sırada tarlaya gelen kayınçosu Hikmet Tekin'i (35) domuz zannederek yanlışlıkla vurdu.

Domuz yerine kayınçosunu kanlar içinde bulan B.A. olayın hemen ardından, 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Hikmet Tekin'e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Hikmet Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine intikal eden Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri, şüpheli B.A.'yı gözaltına aldı. B.A.'nın ifadesi alınırken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İlk bulgulara göre, olayın tamamen bir kaza sonucu gerçekleştiği, B.A.'nın Hikmet Tekin'i karanlıkta domuz zannederek vurduğu anlaşıldı.

Hepatit, Kabakulak, Kızamık, Suçiçeği... Bakanlık Deposunda Aşı Yok! Bakanlık Deposunda Aşı Yok!
Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe
Tüm Araç Sahipleri İçin Zorunlu Olmuştu! Yaptırmayanlara Ceza Kesilecek Tüm Araç Sahipleri İçin Zorunlu Olmuştu! Yaptırmayanlara Ceza Kesilecek
Antalya'da Denize Giren Uzman Çavuştan Acı Haber Antalya'da Denize Giren Uzman Çavuştan Acı Haber
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul İçin Bir Uyarı da AKOM'dan: Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek! Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek!
Sektör Temsilcilerinden İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı: 1 Eylül'de İşler Değişecek! İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı
Antalya'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem Antalya'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem
Bingöl'deki Dehşette Ölü Sayısı 4'e Çıktı! Bingöl'deki Dehşette Ölü Sayısı Arttı!
Kandilli Rasathanesi İlk Verileri Paylaştı: Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem