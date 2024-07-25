Hepatit, Kabakulak, Kızamık, Suçiçeği... Bakanlık Deposunda Aşı Yok!

Aşı ve ilaç krizi giderek büyürken, Genel Sağlık-İş Sendikası, Sağlık Bakanlığı depolarında birçok önemli aşının bittiğini açıkladı. Sendika, "23 Temmuz itibarıyla Sağlık Bakanlığı aşı deposundan beşli karma, kızamık-kızamıkçık-kabakulak, hepatit A, hepatit B, suçiçeği, antiserumlarla ilgili de dağıtım yapılamamaktadır" ifadelerini kullandı.

Hepatit, Kabakulak, Kızamık, Suçiçeği... Bakanlık Deposunda Aşı Yok!

Sağlık sektörünün özelleşmesi ve döviz kurunun artmasıyla aşı ve ilaca erişim çok zorlaştı. Eczacıların konuyla ilgili uyarılarının ardından Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerine hepatit B aşısına yönelik "İdareli kullanın" uyarısı yaptı. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü de ihtiyaca yönelik sekiz milyon doz aşı alımı yapıldığını açıkladı. Ancak Genel Sağlık-İş Sendikası, Sağlık Bakanlığı depolarında birçok elzem aşının bittiğini duyurdu.

'SORUN BÜYÜK, BAKANLIK ADIM ATMIYOR'

Cumhuriyet'in haberine göre; aşı yokluğuyla ilgili bakanlığın çözüm için olumlu adım atmadığını belirten sendika genel başkanı Derya Uğur, “Bir süredir yurt genelinde aile sağlığı merkezlerinde (ASM) günü kurtarmak adına aşı tedariki yapılabiliyorken, 23 Temmuz itibarıyla Sağlık Bakanlığı aşı deposundan beşli karma, kızamık-kızamıkçık-kabakulak, hepatit A, hepatit B, suçiçeği, antiserumlarla ilgili de dağıtım yapılamamaktadır” dedi.

'SAĞLIK HİZMETİ TİCARİLEŞTİ'

Mevcut durumda ASM’ler ellerindeki aşılar ile kendi bölgelerine kayıtlı bebek ve çocukların aşısını yapabildiğini söyleyen Uğur, “Fakat izin dönemi olmasından dolayı ASM’ye başvuran misafir bebek ve çocukların aşıları, stoklar tükenmekte olduğundan yapılamamaktadır” ifadelerini kullandı. AKP’nin uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık hizmetinin ticarileştirildiğini vurgulayan Uğur, “Bakanlık, halkın sağlığını önceleme sorumluluğunu bir türlü üstlenmemektedir” diye konuştu.

Uğur, “ASM’lerde görev yapan arkadaşlarımız aşı yokluğuyla mücadele etmenin yanında bir de yurttaşların tepkileri ile karşılaşıyor. Bu durum sağlıkta şiddeti körüklemektedir” değerlendirmesinde bulundu.

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