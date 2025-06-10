Antalya’da Operasyon: 8 Kişiye Adli İşlem Yapıldı 2 Firari Yakalandı

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı ürünlere geçit verilmedi. "5607 Sayılı kanuna muhalefet etmek suçundan; 5 olayda 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde İşyeri, depo ve ikamette yapılan aramalarda; 48 bin 60 adet kaçak doldurulmuş makaron, 456 adet kaçak elektronik sigara, 89 adet kaçak cep telefonu, 49 adet çeşitli kaçak emtia ele geçirildi.

Diğer yandan, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA