Reynmen'den Ferdi Zeyrek'e Veda: "Çok Şerefli, Ahlaklı Birini Kaybetmişiz"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel olurken ünlü şarkıcı Reynmen'den de veda mesajı geldi. Reynmen, "Karşıma çıkan videolarda gördüğüm kadarıyla çok şerefli, ahlaklı, milletini önemseyen bir insanı kaybetmişiz" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Reynmen'den Ferdi Zeyrek'e Veda: "Çok Şerefli, Ahlaklı Birini Kaybetmişiz"
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı'nın ilk günü elektrik akımına kapılarak yaralanmıştı. Yoğun bakımda 3 gündür yaşam mücadelesi veren Zeyrek, dün hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Zeyrek için düzenlenen cenaze töreninde sadece Manisalılar değil tüm Türkiye gözyaşı döktü. Zeyrek'in cenaze töreninin ardından Reynmen ismiyle tanınan ünlü şarkıcı Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı paylaştı.

Reynmen yaptığı paylaşımda, "Karşıma çıkan videolarda gördüğüm kadarıyla çok şerefli, ahlaklı, milletini önemseyen bir insanı kaybetmişiz. Ruhu şad olsun. #FerdiZeyrek Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." açıklamalarında bulundu.

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