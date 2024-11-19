Antalya'da Korkunç Olay! 53 Yaşındaki Kadın Sokakta Ölü Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde, 53 yaşındaki Oya Ü., sabah saatlerinde 5 katlı bir apartmanın önünde ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Son Güncelleme:
Antalya'da Korkunç Olay! 53 Yaşındaki Kadın Sokakta Ölü Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle İşler Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın önünde korkunç bir olay meydana geldi. Sabah saatlerinde cadde üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede isminin Oya Ü. (53) olduğu öğrenilen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Antalya'da Korkunç Olay! 53 Yaşındaki Kadın Sokakta Ölü Bulundu - Resim : 1

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Ünal'ın cansız bedeni önce Serik Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oya Ü.'nün olay yerindeki bir apartmanın 2'nci katında yaşlı annesi ile birlikte yaşadığı, sabaha karşı el feneri ile 5 katlı apartmanın çatı katına çıktığı ve buradan düştüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Oya Ü'nün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İBB’den Arızalı Yürüyen Merdiven ve Asansörler İçin İnceleme İBB’den Arızalı Yürüyen Merdivenler İçin İnceleme
Her Gün 1 Bardak Kemik Suyu İçilirse Ne Olur? Bu Zararına Dikkat Her Gün 1 Bardak Kemik Suyu İçilirse Ne Olur? Bu Zararına Dikkat
Konya'da 'Tasarruf Tedbiri' Skandalı! 'Öğretmenlere Çay, Kahve, Su Makinesi Kullanmak Yasaklandı' İddiası 'Öğretmenlere Çay, Kahve, Su Makinesi Kullanmak Yasaklandı' İddiası
Uzman İsim 'Kahvaltıda Asla Tüketmeyin' Diyerek Uyardı: 45 Dakika İçinde Beyne Büyük Hasar Veriyor Uzman İsim 'Kahvaltıda Asla Tüketmem' Dedi: 45 Dakika İçinde Beyne Büyük Hasar Veriyor