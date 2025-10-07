Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu! Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu! Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada operasyonlar düzenledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında; nitelikli dolandırıcılık suçundan 1 olayda 23 şüpheliye işlem yapıldı, 6 şahıs tutuklandı.

Parada sahtecilik suçundan 2 olayda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 31 adet sahte paraya el konuldu. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında 3 olayda 5 şüpheliye işlem yapıldı, 4 tabanca ve 25 fişek ele geçirildi. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 16 olayda 18 şüpheliye işlem yapıldı. Ayrıca Kepez, Muratpaşa, Serik, Konyaaltı, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ise kaçak olarak; 1 milyon 923 bin 880 adet makaron, 91 bin 575 adet ilaç, 3 bin 956 paket sigara, bin 600 litre içki, bin 8 adet elektronik sigara, 323 adet emtia, 128 adet cep telefonu ve 42 kilogram tütün ele geçirildi.

Aynı zamanda operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

