Edirne’de Baca Yangını Paniğe Neden Oldu

Olay, kent merkezinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın zemin katında oturan ev sahibi evde olmadığı sırada sobanın yanık kaldığı öğrenildi. Uzun süredir temizlenmeyen bacada biriken kurumların tutuşması sonucu yangın çıktı ve kısa sürede apartman bacasını sardı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenme riskine karşı 112 Acil Sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi.

Ev sahibi olay yerine telefonla ulaşılarak çağrıldı. Kapı açıldıktan sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA