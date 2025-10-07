Uyuşturucudan 6 Yıl Cezası Bulunan Sanığa 'Etkin Pişmanlık' Tahliyesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’de uyuşturucu satıcılığından tutuklu bulunan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şahıs etkin pişmanlıkla serbest kaldı.

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan S.T. ve N.K. için Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık S.T., katılırken N.K. katılmadı. 8 aydır tutuklu olduğunu ve sağlık sorunları olduğunu belirten S.T., beraatını talep etti.

Avukatı da S.T.’nin tutuklanmasıyla sonuçlanan uyuşturucu operasyonunda yakalanan uyuşturucu madde miktarının kullanım sınırları içinde kaldığını, S.T.’nin etkin pişmanlıktan yararlandığı ve bu doğrultuda S.T.’nin ifadesi doğrultusunda N.K. isimli kadının da yargılanmaya başladığını belirterek, müvekkilinin beraatını istedi.

Mahkeme heyeti etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda S.T.’ye 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliyesi karar verdi. Mahkeme heyeti N.K’ya ise 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

Kaynak: İHA