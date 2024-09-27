Antalya'da 48 Saatte 204 Suçlu Yakalandı

Antalya’da 48 saatte 204 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da 48 Saatte 204 Suçlu Yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri son 48 saatte 204 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.
Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Antalya’da 48 saatte farklı suçlardan aranan toplan 204 şüpheliyi yakaladı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 5 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 36 şüpheli ve ifade vermek üzere hakkında yakalama kararı bulunan 161 şüpheli olmak üzere toplam 204 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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