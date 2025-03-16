Antalya'da 10 Kedi Ölü Bulundu, İnceleme Başlatıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde 10 kedi ölmüş halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da 10 Kedi Ölü Bulundu, İnceleme Başlatıldı

Hayvan katliamının bu seferki adresi Antalya oldu. Serik ilçesinde çok sayıda kedinin öldürüldüğü tespit edildi.

Mahalle sakinleri, ilçenin pek çok yerinde öldürülmüş kediler buldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar yetkilileri önlem almaya davet etti.

Antalya'da 10 Kedi Ölü Bulundu, İnceleme Başlatıldı - Resim : 1

İNCELEME BAŞLATILDI

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin mahallede yaptığı çalışmada 10 kedinin öldüğü tespit edildi. Belediye ekipleri kedilerin cansız bedenini kaldırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Raziye Teke, "İnsanlarımız dinden, Müslümanlıktan bahsediyorlar ama bilmiyorlar ki Allah’ın bu dilsiz kullarını bu hale getirmenin ne kadar günah olduğunun farkında bile değiller. Maalesef bu cahil zihniyeti ne derseniz boş. Hiçbir şekilde anlayamıyorlar. Gerçekten yazık ve günah. İçler acısı bir durum" dedi.

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Kaynak: AA

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