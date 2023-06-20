Antalya'da 00.00 sonrası müzik yasağı kaldırıldı

Antalya’da pandemi döneminde uygulamaya konulan 00.00’dan sonra müzik yasağı uygulaması sona erdi. Karar, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı.

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Antalya'da 00.00 sonrası müzik yasağı kaldırıldı

Antalya’da, Covid-19 pandemisi döneminde saat 00.00’dan sonra uygulanan müzik yasağı kararı sona erdirildi.

Hıfzıssıhha  Kuru’lunun kararında şu ifadeler kullanıldı:

“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 28.06.2021 tarihli ve 2021/43 sayılı kararının 2.6 'Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabileceğine' maddesinin iptal edilmesine, yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 16.06.2023 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.”

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