Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

'Kanun Hükmü' filmin sansüre uğraması ve ardından yaşanan süreçle tartışma yaratan Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Gelişmeyi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından duyurdu.

Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

'Kanun Hükmü' filmin sansüre uğraması ve ardından yaşanan süreçle tartışma yaratan Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Gelişmeyi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından duyurdu.

Böcek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim;

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya’mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali’mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum.

Kamuoyuna saygılarımla."

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