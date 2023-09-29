Almanya'dan Musk'a "göçmen" yanıtı: Buna hayat kurtarmak denir

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk sahibi olduğu X paylaşım sitesinde Almanya ile göçmenler üzerinden tartışmaya girdi.

Radio Geneo'nın X hesabındaki paylaşımında " Akdeniz'de İtalya'ya boşaltılmak üzere yasadışı göçmenleri toplayan 8 Alman STK gemisi bulunuyor. Bu STK'lar Alman hükümeti tarafından desteklenmektedir. Umalım AfD bu Avrupa intiharını durdurmak için seçimleri kazansın" ifadeleri yer aldı.

Radio Genoa'nın paylaşımını alıntılayan Musk, Alman halk bu durumdan haberi olup olmadığını sordu. Almanya Dışişleri Bakanlığı, X hesabından Musk'a yanıt verdi. Almanya, Musk'a "Evet. Ve buna hayat kurtarmak denir" dedi.