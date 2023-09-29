SYRIZA’da ideolojik dönüşüm gerçekleşecek mi? İlk anketler ne diyor?

Yunanistan’da ana muhalefet lideri geçen Pazar yapılan seçimle belirlendi. İkinci turun sonucuna göre SYRİZA’ya 6 ay önce resmen katılan Stefanos Kasselakis partinin yeni lideri oldu.

Eşcinsel kimliğiyle ön plana çıkan fenomen siyasetçi, 14 yaşından beri ABD’de yaşadı. Kısa bir süredir ülkesine geri dönen çiçeği burnunda ana muhalefet liderinin daha önce ne milletvekilliği ne de bakanlık gibi görevleri oldu. Goldman Sachs’in risk yönetimi departmanında çalışmasının ardından kendi deniz nakliye şirketini kuran Kasselakis, ülkesine döndüğü ve SYRIZA ile tanıştığı günden bu yana politik kariyerinde merdivenleri hızla çıkıyor.

Ancak Kasselakiks, partisi tarafından fazla liberal ve kentli bulunuyor. Parti içi eleştirilerle karşı karşıya kalan genç siyasetçi, zafer konuşmasında “Ben bir fenomen değilim. Ben toplumun sesiyim ve sizleri asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Yarından tezi yok çok çalışmaya başlıyoruz” dedi.

AHÇİOĞLU’NDAN KASSELAKİS’E “HAYIR”

Kasselakis, 25 Eylül’de Aleksis Çipras’tan görevi devralmasının ardından ilk olarak kendi kampanyasını destekleyen kişileri parti içinde kritik görevlere getirdi. Bunlardan birisi de Aleksis Çipras’ın kardeşi Yorgos Çipras idi. Kasselakis, parti sözcülüğünü Stergios Kalpakis’ten alarak Dora Avgeri’ye verdi. Yorgo Çipras ise Thanasis Theoharopoulos’un yerine parlamento grubu direktörü olarak görevlendirildi. Kalpakis ve Theoharapoulos, kendilerinin bilgilendirilmeden görevden alındıklarını ve kamuoyu ile eş zamanlı olarak öğrendiklerini açıkladı. Bu da parti içindeki gerginliğin ne derece yüksek olduğu ortaya koydu. Öte yandan Kasselakis zafer sonrası seçimlerdeki rakibi Efi Ahçioğlu ile bir araya geldi. Beraber çalışmayı isteyen Kasselakis’e Ahçioğlu’nun yanıtı “hayır” oldu. Ön cephede yer almak istemediğini söyleyen Ahçioğlu şimdilik sessizce milletvekilliğini yürütecek.

KONGREYE KADAR BİRLİK MESAJI

Parti içi gerginlik üyelerden istifaların gelmesiyle bariz şekilde kamuoyuna yansısa da SYRIZA, Kasım’da yapılması planlanan kongreye kadar “birlik” mesajı verecek. Kasselakis’in yıl sonuna kadarki performansı bu süreçte etkili olacak.

Partisinden milletvekili seçilemeyen ve uzun yıllar ABD’de yaşaması nedeniyle askerlikten muaf olan Yunanistan’ın yeni ana muhalefet lideri için bu süreç bir sınav anlamına geliyor. Kendi ülkesinde henüz yeni tanınan siyasetçinin politik programı hakkında hala hiçbir şey bilinmiyor.

Seçim dönemi vaatlerini sıralayan Kasselakis, Yunanistan’ın devletin kiliseden ayrıldığı laik bir ülke olmasını, LGBTQ+ bireylerin evlenip evlat edinebilmesini, askerlik hizmetinin zorunlu olmaktan çıkmasını, ordunun profesyonel olmasını, özel ve kamu sektörü çalışanları için ‘ciddi‘ vergi indirimi, Yunanistan’da doğup büyüyen göçmen çocuklar için vatandaşlık ve yargı reformları yapılması için çalışacağını söylese de bulabileceği destek konusunda şüpheler var.

PAPANDREOU BENZETMESİ

Kasselakis, bazı kesimler tarafından ise eski PASOK lideri Yorgo Papandreou’ya benzetiliyor. 2004’te “Yorgo her şeyi değiştir” sloganıyla PASOK liderliğine seçilen Papandreou’nun, iktidara geldiği 2009 yılı itibariyle reform önerilerinin parti içerisinde veto yediği ve nihayetinde düşüşü hatırlatılıyor. Özellikle merkez sağ kesime göre “Yorgo her şeyi değiştir” dramasının bir kez daha SYRIZA için Kasselakis ile yaşanacağı konuşuluyor.

İLK ANKET

SYRIZA’nın ideolojik dönüşümü gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merak konusu olurken kamuoyunda ilk yoklama da yapıldı.

Kasselakis'in SYRIZA liderliğine seçilmesinin ardından ülke çapında yapılan ilk kamuoyu yoklaması, ana muhalefet partisinin yüzdelerinin daha düşük olduğunu gösterirken, PASOK’un biraz "yükselmiş" olduğu görünüyor.

ACTION24 Kamuoyu Araştırma şirketi tarafından 21-26 Eylül 2023 tarihleri ​​arasında ülke çapında 1.005 haneden oluşan bir örneklemde yapılan ankete göre, ND yüzde 31,7, SYRIZA yüzde 14, PASOK yüzde 10, KKE yüzde 7,7, Yunan Çözümü yüzde 4,8, Spartalılar yüzde 2,9, Özgürlük Seyri yüzde 2,8 ve Zafer yüzde 2,7.

SYRIZA son genel seçimlerde yüzde 17,8 ile Meclis’e 47 vekile gönderebilmişti.

Ankete göre, Kasselakis’in seçilmesinden memnun olanlar yüzde 47,2 iken, memnun olmayan ise yüzde 41,6. Ancak ankete katılanların büyük çoğunluğu SYRIZA'nın bölüneceğine inanıyor.

ASKERLİĞİNİ TÜRKİYE SINIRINDA YAPMAK İSTİYOR

Kasselakis, parti içindeki “değişim” karşıtlarına rağmen gençlerin desteğini alabilmiş durumda. Ancak bu coşku ve “iletişim” başarısı onu iktidara taşıyacak mı meçhul. Kıbrıs gafı ile ülkede ortalığı karıştıran Kasselakis’in politikada dürüst imaj sergileyip sergilemeyeceğini zaman gösterecek. Öte yandan, askerliğin zorunlu hizmetten çıkması vaadinde bulunan Kasselakis, dün Yunan TV kanalı Star’da gazeteci Maria Zahara’ya verdiği röportajda askere gideceğini açıkladı. Kasselakis, Türkiye sınırında görev yapmak istediğini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem