Çipras'ın halefi kim olacak? Yunanistan’da muhalefeti karıştıran “Kıbrıs” tartışması SYRIZA’daki seçimleri etkileyecek mi?

Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA'nın genel başkanlık koltuğu için yarışan Stefanos Kasselakis'in KKTC'ye "devletçik" ifadesini kullanmasının ardından tepkiler geldi. Rakibi Ahçioğlu, Kasselakis'i cahillikle suçladı.

Melike Çapan Melike Çapan
Çipras'ın halefi kim olacak? Yunanistan’da muhalefeti karıştıran “Kıbrıs” tartışması SYRIZA’daki seçimleri etkileyecek mi?

Yunanistan’da ana muhalefet lideri Aleksis Çipras’ın başarısız geçirdiği genel seçimlerin ardından istifa etmesiyle partisi SYRIZA’da adaylık yarışı başladı.

29 Haziran’da istifa kararı alan Çipras’ın ardından partinin genel başkanlığına eski Çalışma Bakanı Efi Ahçioğlu, eski Maliye Bakanı Öklid Çakalatos, Setafanos Kasselakis, Stefanos Cumakas ve Nikos Pappas aday olmuştu. İlk seçimini 17 Eylül’de yapan SYRIZA’da başkan seçilemedi. Adayların, parti lideri olmak için yeterli çoğunluğa ulaşamadığı seçimde ikinci tura kalan isimler Efi Ahçioğlu ve Stefanos Kasselakis oldu.

Kasselakis ilk turu yüzde 45 ile önde bitirdi. Çiçeği burnunda siyasetçi, ABD’de ekonomi eğitimi aldıktan sonra risk yönetimi alanında Goldman Sachs’te çalıştı. 2008 yılında Demokrat Parti’nin ön seçimlerine Joe Biden’a da destek olduğu bilinen 35 yaşındaki siyasetçi seçimi kazanırsa Yunanistan’ın ilk eşcinsel ana muhalefet lideri olacak.

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KIBRIS MESELESİ GENEL BAŞKANLIĞI KAYBETTİRİR Mİ?

Genel başkanlık seçiminde favori aday olarak görülen Kasselakis, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in dün New York’taki Türkevi’nde gerçekleşen görüşmesi sonrası yaptığı açıklamayla tepkileri üstüne çekti.

Kasselakis, Erdoğan’ın KKTC’yi tanıyın çağrısına Miçotakis’in sessiz kalmasını eleştirdi. Ancak Kasselakis’in kullandığı ifade kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Kasselakis, "Sayın Miçotakis'in Erdoğan'ın Kıbrıs'taki devletçiklerinin tanınması için yaptığı çağrıya cevap vermemesi kabul edilemez" dedi.

AHÇİOĞLU’NDAN RAKİBİNE TEPKİ

Seçim yarışındaki bir diğer isim ise Efi Ahçioğlu. SYRIZA hükümetinin Çalışma Bakanı olan Ahçioğlu, Kasselakis’e göre daha deneyimli bir siyasetçi olmasına rağmen ilk turda yüzde 36,21 oy aldı. İkinci turda Kasselakis ile yarışan Ahçioğlu, Selanik’te hukuk eğitimi aldı. 38 yaşındaki başarılı siyasetçi, Çipras’ın başbakanlığındaki kabinenin en genç bakanıydı. Genel başkanlık için yarışan Ahçioğlu, rakibi Kasselakis’in “Kıbrıs” açıklamasına ilk tepki gösterenler arasında. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ahçioğlu, “Yapılan çık ciddi bir hata. Dış politikamızın en kritik konularından birinde cahil olduğunu gösteriyor. Bu bizi endişelendirmeli" sözleriyle tepki gösterdi.

KASSELAKİS ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Kasselakis ise, 14 yaşında ülkesinden ayrıldığını yalnızca birkaç önce kalıcı olarak ülkesine döndüğünü söyledi.

Kasselakis, zaman zaman Yunanca bir kelime için arama yaptığını zamanlar olduğunu ve seçim yorgunluğu ve uykusuzluk nedeniyle hata yaptığını dile getirdi.

KKTC’nin “sözde devlet” olduğunu söyleyen Kasselakis, “Kimse endişelenmesin. Kelimeleri çok çabuk öğreniyorum. Bu benim için iki aylık bir pratik meselesi. Sorun şu ki, dört buçuk yıldır başbakanlık yapan Sayın Miçotakis, Erdoğan'ın sözde devletin tanınması yönündeki provokasyonuna karşı söyleyecek bir kelime bulamamış, hatta aramamış bile” dedi.

PAZAR GÜNÜ SEÇİM

24 Eylül Pazar günü SYRIZA yeni genel başkanını seçecek. Çipras’ın oylarını yükselterek iktidar partisi haline getirdiği SYRIZA son 2 seçimde oy oranları düşürmüş, Meclis’te de kan kaybetmişti. Hala ana muhalefet konumunu koruyan SYRIZA’nın kaderi pazar günü belli olacak. Kıbrıs meselesi Türkiye-Yunanistan ilişkilerini karıştırdığı kadar SYRIZA’daki dengeleri de değiştirecek mi, göreceğiz.

Kaynak: Gerçek Gündem

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