Esad'ı ağırlayan Şi Cinping: Çin ile Suriye stratejik ortaklık ilan edecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suriye lideri Esad ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün, ikili ilişkiler tarihinde bir dönüm noktası olacak olan Çin-Suriye stratejik ortaklığının kuruluşunu birlikte ilan edeceğiz." dedi.

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Esad'ı ağırlayan Şi Cinping: Çin ile Suriye stratejik ortaklık ilan edecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin Suriye ile "stratejik ortaklık" kuracağını duyurdu.

Hangzhou kentinde yarın başlayacak olan 19'uncu Asya Oyunları'nın açılış töreni için resmi davetli olarak Çin'de bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşen Şi, Pekin'in Şam'la stratejik ortalık kuracağını duyurdu.

Çin medyasının aktardığına göre Cinping, televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Bugün, ikili ilişkiler tarihinde bir dönüm noktası olacak olan Çin-Suriye stratejik ortaklığının kuruluşunu birlikte ilan edeceğiz." ifadesini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Esad, 20 yıl aranın ardından ilk defa Çin'i ziyaret ediyor.

Çin'in, 12 yıldır savaşta olan Suriye'de çatışmaların bitmesi durumunda başlayacak olan yeniden inşa sürecinde önemli rol oynayabileceği belirtiliyor.

Şam geçen yıl Çin'in öncülüğündeki Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmıştı.

Orta Doğu'da nüfuz alanını genişletmeyi sürdüren Çin, yarım milyon insanın ölümüne ve ülkenin büyük bir bölümünün harabeye dönmesine neden olan Suriye'deki çatışmalarda Esad'ı desteklemeye devam ediyor.

Pekin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Şam'ı destekleyerek Suriye hükümeti aleyhindeki kararlarda düzenli olarak çekimser oy kullanıyor.

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Beşar Esad Suriye Çin
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