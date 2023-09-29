Elon Musk: Gelecek yıl Teknofest'e katılacağım

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, gelecek yıl Teknofest'e katılmayı istediğini açıkladı.

X sosyal medya hesabında, Teknofest'ten görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Musk, festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik etti. Musk, kendisini Teknofest'e davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geçen hafta gittiği New York'ta Elon Musk'la da görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı Teknofest'e davet etmişti