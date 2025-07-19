Anne Şevkatiyle Yaralı Leyleğe Sahip Çıktı

Edirne merkeze bağlı Avarız köyünde yaşayan 39 yaşındaki Özgül Sürü, yuvadan düşerek kanadı kırılan leylek yavrusuna sahip çıkarak büyük bir duyarlılık örneği sergiledi.

Anne Şevkatiyle Yaralı Leyleğe Sahip Çıktı
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Her yıl evlerinin köşesindeki elektrik direklerine yuva yapan leylekleri yakından takip eden Özgül Sürü, bu yıl doğuştan sakat olan yavrulardan birinin uçmaya çalışırken yuvadan düştüğünü gördü. Koşarak yardıma giden Sürü, yaralı yavruyu kucaklayıp bahçesine götürdü.

SU VE YİYECEK VERDİ

Yaralı leyleğe adeta çocuğu gibi bakan Sürü, su ve yiyecek vererek ilk müdahaleyi yaptı. Bahçesindeki diğer hayvanların yanında leyleğe de yer açan Sürü, durumu yetkililere bildirdi.

Evlerinin köşesinde elektrik direkleri olduğunu ve her sene leyleklerin orada yavru yaptığını söyleyen Özgül Sürü, "Bu sene dört yavru vardı. Biri doğuştan sakattı. Uçmaya çalışırken yuvadan düştü ve kanadı kırıldı. Biz onu bahçeye aldık ekmek su veriyoruz, besliyoruz. Yetkilileri aradık gelmelerini bekliyoruz. Onlar gelene kadar gözümüz gibi bakacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

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