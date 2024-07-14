Ankara'dan Suriyeli Sığınmacılar İçin Yol Haritası! İki Aşamalı Plan Devreye Alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşme ihtimali gündemdeki yerini korurken, Türkiye'nin yeni göç politikası için yol haritası belirleniyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde başlatılan çalışmanın 'entegrasyon ve geri dönüşler’ olmak üzere iki aşamalı yürütüleceği öğrenildi.

Ankara'dan Suriyeli Sığınmacılar İçin Yol Haritası! İki Aşamalı Plan Devreye Alınıyor

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin tekrar normalleştirilmesi beklenirken, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleriyle ilgili yeni bir süreç başlatıldı. Edinilen bilgiye göre; Türkiye'deki sığınmacılar, Suriye'den güvenli geri dönüş ve mülk iadesinin garantisi alınması durumunda ülkelerine geri gönderilecek.

ENTEGRASYON POLİTİKALARI DEVREYE ALINACAK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; entegrasyon politikalarının devreye alınması durumunda, ilk olarak sığınmacıların kayıtlı olarak iş gücüne katılması konusunda adım atılacak. Bu konuda yasal alt yapı hazırlıkları da başladı. Suriye’ye dönmek istemeyenlerin Türkiye’deki kültürel uyumundan, çalışma, ikamet, dil başta olmak üzere birçok açıdan entegrasyonunun nasıl sağlanacağı konusunda politikalar geliştirilecek.

DÖNÜŞ İÇİN GARANTİ İSTENECEK

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmeleri konusu ise, Esad rejimi ile yapılacak mutabakata bağlı ilerleyecek. Suriye yönetiminin, sığınmacıların güvenli dönüşün şartların sağlanması ve can güvenliklerinin garantisini vermesi durumunda, Türkiye’de bulunan sığınmacıların büyük bölümünün ülkelerine gönderilmesi gündeme gelecek. Dönüşleri için de bazı Türkiye ve Suriye’nin bazı teşvik politikalarını uygulamaya alması bekleniyor.

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