Ankara'daki Gezi Parkı Soruşturmasında Zamanaşımı Kararı

Ankara'da Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddia edilen 777 kişi ve eyleme katılan siyasi partiler ile kurumlar hakkında 12 yıl sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ek soruşturmada karar çıktı. Başsavcılık, 23 kişinin daha önce yargılanması, 3 kişinin eyleme katılıp katılmadıklarını tespit edilememesi, bir kişi hakkında mağdurun şikayetçi olmaması, 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve 742 kişi hakkında zamanaşımı nedeniyle takipsizlik kararı verdi.

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Ankara'daki Gezi Parkı Soruşturmasında Zamanaşımı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 yılında Taksim Gezi Parkı protestolarına destek amacıyla Ankara’da düzenlenen gösterilere katıldığı öne sürülen 777 kişi ile bazı siyasi parti ve kurumlar hakkında 12 yıl sonra başlattığı ek soruşturmayı sonuçlandırdı.

Soruşturma kapsamında, 23 kişinin daha önce aynı olaylar nedeniyle yargılanmış olması sebebiyle yeniden dava açılamayacağına karar verilirken, 3 kişi hakkında eylemlere katılıp katılmadıkları netleştirilemedi, bir kişi hakkında mağdurun şikâyetçi olmaması nedeniyle işlem yapılmadı. Hayatını kaybettiği belirlenen 8 kişi hakkında da takipsizlik kararı verildi. Geriye kalan 742 kişi için ise zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı alındı.

Başsavcılığın soruşturmayı başlatma gerekçeleri arasında, eylemlerin kitlesel hale gelmesi sonucu çok sayıda yasadışı gösteri düzenlenmesi, bu gösteriler sırasında çıkan şiddet olayları nedeniyle kamu görevlileri ve sivillerin yaralanması, çeşitli iş yerleri ve araçların zarar görmesi, barikatlar kurularak şehir içi ulaşımın aksatılması ve kamu düzeni ile güvenliğinin ciddi şekilde zedelenmesi yer aldı.

15 AYRI SUÇ İSNAT EDİLDİ

Gösterilere katıldığı iddia edilen kişilere yöneltilen suçlamalar arasında, "kanuna aykırı gösterilere katılmak ve dağılmamak", "kamu malına zarar vermek", "toplantı ve yürüyüşlere maskeyle ya da silahla katılmak", "görevli memura direnmek", "kasten yangın çıkarmak", "devlet kurumlarını ve hükümeti aşağılama", "hırsızlık", "araçlara zarar verme", "kara ulaşım araçlarını alıkoyma", "cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi toplam 15 farklı suç yer aldı.

ZAMANAŞIMINA UĞRADI

Yargı, olayların üzerinden geçen sürenin ardından büyük çoğunluk için zamanaşımı hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

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Kaynak: ANKA

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