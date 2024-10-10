Ankara'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 5 Gözaltı
Ankara’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya’da icra ettikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda ise 1 kilo 504 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 17 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 175 bin 400 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.
Kaynak: İHA
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