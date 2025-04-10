Vali Açıkladı! Başkentte Eğitime Kar Engeli

Ankara’da nisan ayında kar sürprizi yaşanıyor. Başkentte sıcaklıkların düşmesi ile kar yağışı etkili oldu. Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, başkentte yarın da kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, yarın sabah saatlerinde başlayacak karın, öğle saatlerine kadar yer yer etkili olmasının beklendiği belirtildi.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilimizde yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 santimetreye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ila 60 km/h) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime il genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi